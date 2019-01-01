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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يخطف هدف أرسنال من ليل

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Getty Images
إضافة قوية للروسونيري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير في الصحافة الإيطالية أن ميلان سيقيل البرازيلي ليوناردو من منصبه كمدير رياضي وسيعين لويس كامبوس من ليل في الأيام المقبلة.

ودار الحديث في الفترة الفائتة عن خلافات ليوناردو مع مدير النادي إيفان جازيديس واقتراب لاعب الفريق السابق عن الرحيل من الروسونيري.

"لاجازيتا" أوضحت أن ميلان توصل لاتفاق مع كامبوس في الأيام الماضية والإعلان الرسمي سيتبع الخاص برحيل ليوناردو بعد مباراة سبال الحاسمة.

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كامبوس كان هدفاً لعدد من الأندية، وعلى رأسها أرسنال بعد عمله المميز مع ليل وقبله موناكو، وإجادته في اكتشاف النجوم وبيعها بمقابل ضخم، الأمر الذي يتماشى مع سياسات جازيديس.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق بين كامبوس وميلان تم سريعاً بسبب قوة العلاقات بين إدارة النادي الإيطالي وليل، وهو ما سهل المفاوضات.

ويلعب ميلان الأحد المقبل أمام سبال على ملعب الأخير بالجولة الختامية للدوري الإيطالي، مباراة ستحدد مصير ميلان من المشاركة بدوري الأبطال العام المقبل.

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