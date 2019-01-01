ليوناردو يتلقى عرضاً من الاتحاد البرازيلي

لتعويض رحيل إيدو عقب كوبا أميركا

تلقى ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، عرضاً من الاتحاد البرازيلي من أجل العمل كمنسق عام لمنتخب السيليساو.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب إيدو منسق المنتخب البرازيلي، من العودة لناديه السابق أرسنال للعمل بمنصف المدير الرياضي.

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وهو ما دفع البرازيل للتفكير في شخص آخر لخلافته، لتستقر الأمور على ليوناردو الذي يعمل حالياً بميلان.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أكدت أن ليوناردو لا يستمتع بتجربه الحالية في ميلان، ولا يشعر بامتلاكه الصلاحيات الكافية.

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ويعد منصبه في خطر كبير، بحالة عدم تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وسط أنباء حول إمكانية إقالته.

وهو ما قد يدفع نجم البرازيل السابق لترك الفريق الإيطالي، والعودة للعمل في بلاده عقب كوبا أميركا 2019.