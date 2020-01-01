ميلان يتمسك بشرطه للتخلي عن بيونتيك

توتنهام يريد بيونتيك ولكن..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان يرفض إعارة مهاجمه كريشتوف بيونتيك، إلى توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحظى بيونتيك، باهتمام توتنهام الساعي لتعويض مهاجمه هاري كين، الذي يغيب لفترة طويلة؛ بسبب الإصابة.

وارتبط الدولي البولندي بالرحيل عن ميلان، عقب تعاقد الروسونيري مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هذا الشهر.

ووفقًا لخبير الانتقالات "جيانلوكا دي مارزيو"، فإن توتنهام يرى في صاحب الـ24 عامًا البديل المناسب لتعويض غياب كين، هذا الموسم، ولكن النادي اللندني غير مستعد لدفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه ميلان.

السبيرز طلب استعارة بيونتيك حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق ترحيب النادي الإيطالي.

وفي السياق ذاته، إذاعة "Rossonera" أشارت إلى أن ميلان قد يكون منفتحًا لحل آخر، إذا استمر جمود موقف بيونتيك.

ميلان قد يرحب برحيل بيونتيك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع إلزامية الشراء، وسط اهتمام الثلاثي روما وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

يذكر أن بيونتيك، قد انضم إلى ميلان قبل عام، قادمًا من صفوف جنوى، مقابل 35 مليون يورو.