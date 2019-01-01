ميلان يتحرك نحو سينسي

ميلان يسعى لدعم خط الوسط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

مع اقتراب انضمام الإسباني سيسك فابريجاس إلى موناكو الفرنسي، بدأ ميلان في التحرك نحو دعم خط وسطه من ساسولو الإيطالي.

ويظهر ستيفانو سينسي، اللاعب الدولي الشاب، على رأس قائمة الروسونيري لتدعيم خط الوسط، بعدما ضم البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

وكان ميلان ارتبط بضم لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، لكن قوانين اللعب المالي النظيف، جعلت الروسونيري يتراجع عن ضم الإسباني.

جماهير البيانكونيري.. تفاءلوا، لديكم وعد من صاحب البطولة شخصيًا! 😎 pic.twitter.com/pi8fLsbLLd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وحسب جازيتا ديللو سبورت، فأن المدير التنفيذي، ليوناردو، يصوب أنظاره نحو سينسي، بإعارة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

ويعاني ميلان بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي صدرت بحقه في ديسمبر الماضي، حيث يفكر ميلان بإدخال حارسه الشاب، أليساندرو بالزاري في الصفقة.

واستقبل الروسونيري أخباراً سعيدة باقتراب عودة الأرجنتيني لوكاس بيليا من المشاركة مرة أخرى، بعد غياب بسبب الإصابة، مع بداية الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

📊 ليفربول ومانشستر سيتي خلال الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم:



🔴 الريدز - 48 هدف (ثالث أفضل هجوم) / 8 أهداف مستقبلة (أفضل دفاع)



🔵 المواطنون - 54 هدف (أفضل هجوم) / 16 هدف مستقبل (تاسع أفضل دفاع)



معركة! 🔥 pic.twitter.com/Ewnv4tddki — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

سينسي البالغ 23 عامًا، شارك الموسم الحالي في 15 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع آخر، كما شارك لأول مرة بقميص المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.