رونالدو: سأفعل المستحيل للفوز بدوري الأبطال مع يوفنتوس

يوفنتوس الإيطالي جلب رونالدو من أجل ذات الأذنين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رغبته في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الموسم الحالي، بفعل المستحيل.

ووقع رونالدو البالغ 33 عامًا لصفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، مقابل 105 مليون يورو، كأغلى لاعب في الدوري الإيطالي.

وضمن يوفنتوس التأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد تصدر على حساب مانشستر يونايتد دور المجموعات.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة الإيطالية، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، كما يتفوق رونالدو في صدارة الهدافين برصيد 14 نقطة.

ربما يكون هذا الموسم هو الأخير لصلاح في آنفيلد 👀 pic.twitter.com/NJdy4D3ZA9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وقال رونالدو المتواجد في دبي: "أقسم أنني سأفعل المستحيل من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس".

وتابع البرتغالي: "الجماهير لا تطالبني بإنقاذ بالبلاد".

وظهر البرتغالي أمس يركض في صحراء دبي، كواحدة من تدريبات اللياقة البدنية، أثناء الاستمتاع بأجازاته الشتوية.

هذا ما عليكم فعله:



قوموا بحفظها في المفضلة 📱

ارجعوا إليها خلال أيام البطولة لمعرفة التفاصيل 🔙



الجدول الكامل لمواعيد جميع مباريات كأس الأمم الآسيوية.. منذ المباراة الافتتاحية وحتى النهائي! 🗓️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/lCBmmmhsYS — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وسيكون اللقب الأول للبرتغالي متاحاً لحصده عندما يلتقي يوفنتوس مع ميلان، في مباراة السوبر الإيطالية، في السادس عشر من يناير 2019 بالمملكة العربية السعودية.

ويمتلك رونالدو 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، حقق 4 منها مع ريال مدريد مقابل لقب وحيد مع مانشستر يونايتد.