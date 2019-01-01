ميلان يبدأ التحرك من أجل إبراهيموفيتش

ميلان يقترب من ضم إبراهيموفيتش رسميًا

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان قد بدأت التحرك بالفعل من أجل التعاقد مع الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن رحيله عن فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، أمام سعي عدد من الأندية داخل إيطاليا وخارجها للتعاقد معه.

وحول ذلك، تحدثت سكاي إيطاليا حول أن هناك حديث جمع بين مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش وإدارة ميلان اليوم الأربعاء.

ولأول مرة، يتواصل ميلان بصفة رسمية مع إبراهيموفيتش ممثلًا في وكيل أعماله، لتقترب الصفقة من الحدوث بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من المطالب العالية لزلاتان حسب سكاي والمصادر الإيطالية الأخرى، إلا أن ميلان يبحث عن إعطائه لعقد يمتد لـ 18 شهرًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 56 هدفًا في 85 مباراة لعبها بقميص الروسونيري في الفترة ما بين 2010 و2012 وفاز معهم بلقب الدوري الإيطالي موسم 2011.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد تم ترشيحه للانضمام إلى بولونيا وألميريا ولاتسيو وإنتر وعدد من الأندية الأخرى في إيطاليا وإسبانيا.