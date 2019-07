ميلان وإنتر يعلنان البدء في بناء الملعب الجديد

أعلن الثنائي الإيطالي إنتر وإي سي ميلان، عن الخطة المشتركة من أجل تشييد الملعب الجديد الخاص بهما.

الروسونيري كشف عبر موقعه الرسمي، عن بعض التفاصيل حول الملعب الذي سيسع لـ60 ألف متفرج.

وقال ميلان في بيانه الرسمي:"تقدمنا بالتعاون مع نادي إنترناسيونالي، إلى بلدية مدينة ميلانو بمشروع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للملعب".

Official Statement: A New Milano Stadium ➡ https://t.co/DlWzqeYRCs



Comunicato Stampa: Un Nuovo Stadio per Milano ➡ https://t.co/tK7ZYadyCe pic.twitter.com/dLvFqE90GC