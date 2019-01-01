برشلونة يجتمع مع وكيل أعمال كوتينيو لتحديد مستقبله

كيف سار الاجتماع بين برشلونة ووكيل أعمال كوتينيو؟

اجتمعت إدارة برشلونة مع وكيل أعمال فيليبي كوتينيو لبحث مستقبل اللاعب في ظل إمكانية انضمامه لباريس سان جيرمان في صفقة تبادلية للتعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا.

نيمار غاب عن تدريبات سان جيرمان استعدادًا للموسم الجديد والنادي الفرنسي هدده في بيان رسمي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة استغلت حفل تقديم نيتو، حارس مرمى الفريق، لأجل الحديث مع وكيل أعمال اللاعب الذي يمثل أيضًا حارس فالنسيا السابق.

وأوضحت أنّ وكيل أعمال كوتينيو أكد رغبة صاحب الـ 27 عامًا في الاستمرار في كتالونيا وعدم الرحيل خلال الصيف الجاري.

كما أكد على أنّ باريس سان جيرمان مستعد لدفع 110 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، لكن نجم ليفربول السابق لا يخطط للرحيل.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد حسم برشلونة لصفقة أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وسوف ينضم رسميًا يوم السبت المقبل.