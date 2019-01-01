تقارير - ميلان يحلم بجوارديولا

ميلان عين لتوه ستيفانو بيولي مدرباً

تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة ميلان الحالية تستهدف تعيين بيب جوارديولا مدرباً للفريق بالمستقبل من أجل إعادته مجدداً للقمة.

وعين ميلان الأسبوع الماضي ستيفانو بيولي مدرباً جديداً للفريق بعد إقالة ماركو جيامباولو من منصبه بعد البداية السلبية في الدوري.

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وذكرت "موندو" أن إدارة الميلان بقيادة "إليوت" ترى أن جوارديولا هو الحل من أجل إعادة إحياء ميلان بعد سنوات من التخبط.

وأشارت الصحيفة أن مشكلة تكمن أن عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي ممتد حتى 2021، وميلان يريده من بداية الموسم المقبل.

وتحدث التقرير أيضاً أن ميلان يريد الهولندي مارك أوفرمارس كمدير رياضي، ولكن الأخير جدد عقده مع ناديه أياكس مؤخراً حتى 2024.

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الصحيفة الإسبانية أوردت كذلك أن في حال فشل التعاقد مع جوارديولا، فالبديل هو أسطورة الفريق السابق ومدرب أوكرانيا أندري شيفشينكو.

وقاد شيفا أوكرانيا للتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020 مؤخراً، وفتح الباب للمغادرة بعد نهاية البطولة يوليو المقبل.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام ليتشي بالجولة الثامنة للدوري الإيطالي، في الظهور الأول لبيولي مدرباً للفريق.