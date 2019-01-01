"إليوت" تنفي خطط بيع ميلان

أعلنت إدارة إليوت المالكة لنادي ميلان عن عدم وجود أي خطط لبيع النادي الإيطالي، الذي ستساهم في تمويل ملعبه الجديد.

وقال متحدث باسم المجموعة عن شائعات بيع النادي:"بالتأكيد لا وجود لذلك".

وعن الملعب أوضح:"الخيار الوحيد على الطاولة هو بناء ملعب جديد في منطقة سان سيرو".

وأضاف:"الاقتراحات والطلبات تم وضعها أمام مجلس مدينة ميلانو بناء على تلك الفكرة".

يذكر أن مجموعة إليوت تولت قيادة ميلان في صيف 2018 عقب استناد المالك السابق لي يونج هونج على قرض قيمته 303 مليون يورو من المجموعة لشراءه.