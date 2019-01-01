جاتوزو: موسم ميلان كان إيجابيًا

المدرب يتحدث بعد خسارة التأهل لدوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان موسم الفريق بالإيجابي، ذلك رغم احتلاله المركز الخامس وفشله في التأهل لدوري الأبطال القادم.

واختتم ميلان موسمه في السيري آ بالفوز على سبال 3-2، لكن انتصار أتالانتا وإنتر على ساسولو وإمبولي جعلاه دون قيمة، إذ حافظ الفريقان على مركزيهما الثالث والرابع وتأهلا للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم.

وتحدث جاتوزو عن الموسم ومستقبله قائلًا "الإدارة هي المسؤولة عن تقييم المدربين، سنجتمع ونتحدث خلال الأيام القادمة. أعتقد أننا قمنا بشيء جيد، أهنئ جهازي الفني. ارتكبنا عدة أخطاء، لكني لا أعرف أي مدرب لا يرتكب الأخطاء".

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أضاف "أعتقد أنه كان موسمًا إيجابيًا، كان يُمكن أن نقول كلمتنا لكننا مازلنا صغارًا جدًا. قد يرى البعض ما فعلناه قليل، لكنه كثير. لا أحاول الحصول على الفضل لنفسي، لكن للاعبين".

وعن الخطأ الأكبر في موسم الفريق، قال المدرب "الندم الأكبر كان أننا لم نلعب بالمرونة والسلاسة المطلوبة في الأشهر القليلة الأخيرة، لكن بالنظر لعملنا بشكل عام .. أراه جيدًا، وإن كنت أنا لست الشخص المخول لقول هذا، أريد أن أعرف ما رأي الإدارة بعملي".

"يوفنتوس وإنتر ونابولي مازالوا أقوى من ميلان ويتفقون علينا، لكني لا أعلم إن كان من السهل تقديم أفضل من الحصول على 68 نقطة في الموسم. أشعر بالكثير من المسؤولية تجاه هذا النادي، لقد قضيت الكثير من الوقت وشعرت بالكثير من الضغوطات، أكثر مما سمعتم عنه. لقد نمت قليلًا في الأشهر الأخيرة".

وأخيرًا أوضح المدرب أن خيبة الأمل الكبرى كانت في جمع الفريق القليل من النقاط عقب مباراة الديربي أمام الإنتر، وهو ما كلفه خسارة صراع التأهل لدوري الأبطال.