أتالانتا يصنع المعجزة ويُصاحب الإنتر لدوري الأبطال القادم، وميلان يدفع الثمن

ميلان سيلعب في الدوري الأوروبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق أتالانتا المعجزة الكروية في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي بتأهله لدوري أبطال أوروبا القادم بانتصاره على ساسولو في الجولة الأخيرة من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورافقه الإنتر بانتصاره الصعب والمثير على إمبولي بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر ميلان وروما صراعهما وانتقلا للمشاركة في الدوري الأوروبي رغم انتصار الأول على سبال 3-2 وتفوق الثاني في مباراة وداع دانييلي دي روسي 2-1.

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وتقدم ميلان أولًا بهدفين دون رد أمام سبال خارج ملعبه، ولكن أصحاب الملعب نجحوا في الوصول للتعادل عند الدقيقة 53، ولم يُفرط الروسونيري بالفوز وجاء بواسطة ركلة جزاء نجح فرانك كيسييه في ترجمتها بنجاح عند الدقيقة 66.

إنتر أنهى الشوط الأول أمام إمبولي في سان سيرو بالتعادل السلبي بفضل تألق حارس مرمى إمبولي، ولكنه نجح بالتقدم عبر كيتا بالدي عند الدقيقة 51 وقبل أن يتعادل منافسه عبر حامد تراوري عند الدقيقة 76.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ تقدم رادجا ناينجولان للإنتر من جديد عند الدقيقة 81، وفي المقابل أهدر إمبولي 3 فرص خطيرة للغاية لتعديل النتيجة بفضل تألق مدافعه دانيلي دامبروزيو وحارس مرماه سمير هاندانوفيتش.

وأحرز النيرادزوري هدفًا ثالثًا بفضل مارسيلو بروزوفيتش لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، إلا أن الفريق نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية والذي ضمن له التأهل لدوري الأبطال القادم.

وفي ملعب أتليتي دي آدزوري فاجأ ساسولو مستضيفه أتالانتا بهدف التقدم عبر دومينيكو بيراردي، لكن دوفان زاباتا أنهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الثاني نجح أبناء جاسبيريني في حسم الفوز لصالحهم بثنائية أليخاندرو جوميز وماريو بازاليتش ليصنع الفريق المستحيل ويُنهي الموسم ثالثًا عقب يوفنتوس ونابولي.

وأخيرًا، تقدم روما في مباراة عاطفية على بارما بهدف بيلجريني في الشوط الأول، وقد نجح جيرفينيو في إدراك التعادل عند الدقيقة 86 لكن بيروتي خطف هدف الفوز لذئاب العاصمة في الدقيقة 89.

بتلك النتائج أيضًا، هبط إمبولي للسيري بي ونجح جنوى في البقاء بفضل تعادله مع فيورنتينا سلبيًا.