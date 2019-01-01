ميلان يحل عقدة بن ناصر وفيريتو

ميلان قريب من صفقتين بخط الوسط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان أحرز تقدماً على صعيد ضم الثنائي إسماعيل بن ناصر، لاعب إمبولي، وجوردان فيريتو من فيورنتينا.

وكانت صفقة بن ناصر توقفت في الساعات الأخيرة بحسب وسائل الإعلام الإيطالية بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية.

وذكرت "سكاي" أن الطرفين ميلان واللاعب الجزائري توصلا لاتفاق حول الراتب الموسمي يرضي الجميع، وأن الصفقة ستحسم الجمعة رسمياً.

وفي الجانب المقابل، أوضحت "سكاي" أيضاً أن فيورنتينا وافق مبدأيا على فكرة التخلي عن فيريتو مقابل لوكاس بيليا ومبلغ مادي.

ويطلب الفيولا 25 مليوناً في لاعبه الفرنسي، وأشار التقرير أنه منفتح لبيعه مقابل 15 مليوناً وبطاقة بيليا في الأيام المقبلة.

ويحاول ميلان أيضاً الحصول على جيرمان بيتزيلا، مدافع فيورنتينا، ولكن الأخير لا يريد التخلي عنه بأقل من20-25 مليون يورو.

وضم ميلان رسمياً حتى الآن رادي كرونيتش، متوسط ميدان إمبولي البوسني.