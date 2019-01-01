الانتقالات

ميلان يفاوض بيزيلا - وفيورنتينا يطلب 20 مليون يورو

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محاولات الروسونيري مستمرة لتدعيم الدفاع
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

عقد نادي ميلان الإيطالي، مفاوضات رسمية بخصوص التعاقد مع جيرمان بيزيلا مدافع فيورنتينا هذا الصيف.

بيزيلا قدم مستويات مميزة مع الفيولا الموسم الماضي، وشارك مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا الأخيرة.

تقارير صحفية أكدت جلوس مارتن جواستاديزينيو وكيل أعمال بيزيلا، مع بعض ممثلي بيزيلا هذا الأسبوع.

وأوضحت أن فيورنتينا لا يمانع التخلي عن اللاعب، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 20 مليون يورو.

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وتأتي رغبة ميلان في ضم بيزيلا، بناء على طلب المدرب الجديد ماركو جيانباولو، في خطوة لتدعيم الخط الخلفي للروسونيري.

ويضع النادي الإيطالي العديد من الأهداف الأخرى بحساباته، أبرزها أوباميكانو مدافع لايبزك وديان لوفرين لاعب ليفربول.

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