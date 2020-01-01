ميلان يتجه لمدافع تشيلسي بعد تعثر مفاوضات توديبو

شالكة يدخل كخيار محتمل للتعاقد مع المدافع الفرنسي

لا شك أن جان كلير توديبو مدافع برشلونة، يعتبر الهدف الأول لنظيره الإيطالي ميلان، ولكن تعثر المفاوضات قد يجعل الروسونيري يوجه أنظاره نحو لاعب آخر.

المحادثات مستمرة منذ بضعة أسابيع بين الطرفين، من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي، الذي خرج تماماً من خطط المدرب إرنستو فالفيردي ببرشلونة.

ميلان يطمح في الحصول على خدمات المدافع الشاب على سبيل الإعارة، مع وجود إمكانية الشراء لضمان استمرار اللاعب في حالة نجاحه.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أكدت رفض برشلونة لهذا الشرط من ميلان، وتمسك بموقفه في انتقال اللاعب بصفقة إعارة جافة.

وهو ما دفع نادي شالكة الألماني للتدخل سريعاً، ليصبح صاحب الحظوظ الأقوى لاقتناص الصفقة، لتقدمه بعرض لاستعارة اللاعب بدون خيار شراء وفقاً لما يطلبه النادي الكتالوني.

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وأوضحت "سكاي" أن تعثر مفاوضات توديبو، دفع ميلان لتوجيه أنظاره نحو أندرياس كريستينسين مدافع تشيلسي، كخيار يمكن ضمه بسهولة في يناير.

ومن غير المتوقع أن يتمسك البلوز بالمدافع الدنماركي، نظراً لعدم ظهوره بصفة أساسية مع المدرب فرانك لامبارد، واحتمالية تعاقد النادي الإنجليزي مع مدافع آخر بالميركاتو الشتوي.