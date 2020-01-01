صلاح يحرص على تهنئة ماني بعد حصده جائزة الأفضل في إفريقيا

المهاجم المصري غاب عن حفل الكاف السنوي

حرص محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، على تهنئة زميله ساديو ماني، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ماني حصد الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، بحضور مجموعة من كبار نجوم القارة السمراء.

ومن جانبه قام صلاح بنشر صورة لماني على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً:"مبروك يا أخي ساديو".

ويأتي ذلك وسط الانتقادات التي تعرض لها نجم الريدز، بسبب تغيبه عن الحفل خاصة وأن ماني حضر العام الماضي رغم خسارته للجائزة.

وفي تدوينة أخرى على حسابه، أثار صلاح الجدل بصورة لإبنته مكة مُعلقاً:"جائزة أفضل إتحاد تذهب إلى..."، مما تم تفسيره كتهكم على الإتحاد المصري لكرة القدم نظراً للخلافات المستمرة بين الطرفين.

حصد ماني للقب يأتي للمرة الأولى في مسيرته، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، واحتلال صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي بالمناصفة مع صلاح وبيير إيمريك أوباميانج.

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وعلى الصعيد الدولي تأهل ماني مع منتخب السنغال للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، والتي خسرتها بلاده أمام الجزائر.

يذكر أن جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، حصل على جائزة أفضل مدرب، بينما ذهب لقب أفضل لاعب شاب للمغربي أشرف حكيمي، وأحسن لاعب داخل القارة للجزائري يوسف البلايلي.