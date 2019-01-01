الانتقالات

أرسنال يعرقل انضمام بن ناصر إلى ميلان

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صفقة معقدة لنقل الجزائري إلى ميلانو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن صفقة انتقال الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي إلى ميلان عُطلت مجدداً بسبب أرسنال هذه المرة.

وتوقفت الصفقة في الأيام الماضية بسبب المفاوضات بين وكلاء اللاعب وميلان ومحاولة التوصل لاتفاق شخصي، الأمر الذي تم حله بحسب التقارير.

وكشفت "سكاي" أن أرسنال وضع بنداً في عقد بن ناصر مع إمبولي يعطيه حق الأولوية لضم بن ناصر في حال تقدم أي فريق بعرض لضمه.

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وبحسب البند، فإذا قدم أرسنال عرضاً للاعبه السابق بن ناصر يوازي ما قدمه ميلان، فستكون الأولوية للنادي الإنجليزي الذي باعه في 2017 مقابل مليون يورو.

وعادت الشبكة وأكدت عدم اهتمام أرسنال بالتعاقد مع بن ناصر، وأن ميلان لن يواجه مشاكل في إتمام الصفقة نهائياً، بانتظار انتهاء مشاركته في أمم إفريقيا.

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وتحدثت "سكاي" أن ميلان أبدى اهتماماً أيضاً بالإيفواري جون ميشيل سيري، لاعب فولهام، تحسباً لأي مفاجآت في الأيام المقبلة.

ويلعب بن ناصر مع الجزائر مساء الأحد في نصف نهائي أمم إفريقيا أمام نيجريا

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