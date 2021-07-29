ميسي يغادر برشلونة مع سواريز، ولابورتا يرفض الاستسلام

الجدل مستمر حول مصير النجم الأرجنتيني

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مدينة برشلونة اليوم، الخميس، متوجهًا إلى إيبيزا من أجل استكمال فترة إجازته.

اللاعب وصل إلى برشلونة، أمس، وسط تكهنات حول تواجده هناك لمناقشة توقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني ولكن الأمر ليس كذلك.

كيف يقضي ميسي فترة الراحة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن ميسي استقل طائرة في الصباح مع عائلته، برفقة صديقه لويس سواريز نجم برشلونة السابق.

وليواصل بذلك النجم الأرجنتيني فترة الراحة بعد الفوز بكوبا أمريكا مع بلاده، حيث قضى بضعة أيام في ميامي وجمهورية الدومينيكان.

وفي حالة توقيع ميسي على عقد جديد، سوف ينضم إلى تدريبات الفريق يوم الاثنين 2 أغسطس استعدادًا للموسم القادم.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على اتفاق برشلونة على تجديد عقد ميسي لمدة خمسة مواسم، في انتظار حل الأزمة المالية للتصديق على العقود.

ماذا يفعل لابورتا من أجل تجديد عقد ميسي؟

وفي سياق متصل أكدت "موندو ديبورتيفو" أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، لن يسافر مع الفريق في المباراتين الوديتين في شتوتجارت وسالزبورج الأسبوع القادم، للعمل على بعض الملفات الهامة.

ويعتبر لابورتا حسم ملف تجديد ميسي هو الأولوية الكبرى له الفترة القادمة، باعتباره الحلقة الأهم بفريق المدرب رونالد كومان.

برشلونة دخل مؤخرًا في حوار مع رابطة الدوري الإسباني للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة المالية، مع قيام ميسي بتخفيض راتبه بنسبة 50% لتسهيل العملية.

وينتظر النادي الكتالوني موقف خافيير تيباس رئيس الرابطة، من تسجيل ميسي بما يناسب الوضع المالي للنادي.

ومن جانبه يتولى لابورتا الموقف بشكل شخصي، لذلك رفض مغادرة برشلونة الآن، للعمل على ملف ميسي وكذلك قضية التجديد لإيلاش موريبا.

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