مكالمة ميسي وأنتونيلا الوجه الدعائي الجديد لواتساب!

مفاجأة بخصوص احتقال ميسي بكوبا أمريكا مع عائلته

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاحتفال الخاص الذي قام به ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مع عائلته عقب تتويجه ببطولة كوبا أمريكا.

وقاد ميسي الأرجنتين في أوائل هذا الشهر لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، عقب الفوز على البرازيل في النهائي بنتيجة 1-0.

وتعد هذه أول بطولة في مسيرة ميسي الشخصية مع منتخب الأرجنتين الأول، كما أنها الأولى لـ"التانجو" منذ 28 سنين عجاف دون تتويج.

ماذا فعل ميسي بعد الفوز بكوبا أمريكا؟

عقب نهاية المباراة والتتويج، تم التقاط صور لميسي يتحدث فيها مع زوحته، أنتونيلا روكوزو عبر الهاتف المحمول ليحتفل معهم بالبطولة.

ثم نشر ميسي عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فيديو له وهو يتحدث مع أسرته وزوجته أنتونيلا عبر هاتفه المحمول، وكتب: "يا لها من لحظة استثنائية".

هل سيدفع "واتساب" إلى ميسي؟

أشارت "ماركا" الإسبانية إلى أن هذا المنشور لم يكن إلا جزء من عقد شراكة مدفوع الثمن بين إدارة تطبيق "واتساب" والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن ذلك استطاع ميسي أن يحقق أرباحًا مالية كبيرة عبر هذا الفيديو الذي شوهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير للغاية بعدد مشاهدات تخطت حاجز الـ13 مليون مشاهدة.

أين هو ميسي الآن؟

وصل ميسي إلى مطار برشلونة أمس بشكل مؤقت بعد قضاء إجازته الصيفية في "ميامي" الأمريكية، ولكنه سافر على الفور لاستكمال الأيام الأخيرة في إجازته في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية.

ومن المنتظر أن يحسم ميسي بقاءه رسميًا في برشلونة مع بداية شهر أغسطس بعدما يتمكن النادي الكتالوني من توفير راتبه وحل أزمة الرواتب الضخمة التي يعاني منها.

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