إشادة غريبة!

على الرغم من الأسماء الكبيرة التي تلتقي كل أسبوع في الدوري الفرنسي، حظي ليوناردو باليردي بفرصة نادرة للتدرب إلى جانب ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني. كانت هذه فرصة للمدافع المركزي في أولمبيك مرسيليا للتعرف على أسطورة حية، ولإدراك موهبته الهائلة.

باليردي معجب بـ "البولجا"

في مقابلة مع France Bleu يوم الجمعة، لم يتردد لاعب مارسيليا في التعبير عن إعجابه باللاعب السابق لبرشلونة. بعيدًا عن مجرد الإعجاب، يبدو أن لاعب مرسيليا يشعر بانجذاب حقيقي تجاه مواطنه.

"إنه مذهل في التدريبات والمباريات. لا يفقد الكرة أبدًا، وتمريراته دقيقة. إنه مثل الروبوت"، قال قائد مرسيليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما يستعد الألبيسيليستي للمواعيد الدولية المقبلة، لا سيما تصفيات كأس العالم 2026 ضد تشيلي ثم كولومبيا في يونيو، يظل ليونيل ميسي أكثر من أي وقت مضى في قلب المشروع. ولا يزال تأثيره يثير إعجاب حتى زملائه في المنتخب.