ميسي يسافر إلى أوروجواي لحضور حفل سواريز

ميسي سيسافر إلى أوروجواي رفقة عائلته أخر الشهري الجاري

يبدو أن العلاقة بين ميسي وسواريز، خارج الملعب تزداد قوية، وأصبحا صديقين حميمين.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليونيل ميسي قرر السفر إلى أوروجواي، آخر الشهر الجاري لحضور حفل ينظمه سواريز وزوجته.

ومن المنتظر أن يقام الحفل في 26 ديسمبر في إحدى فنادق اوروجواي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية حول العالم، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين.

وسيكمل ميسي رحلته مع عائلته، في اوروجواي حتى بعد الحفل لقضاء إجازة عيد الميلاد، قبل العودة وخوض مباريات السوبر الإسباني.

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وتستضيف المملكة العربية السعودية، السوبر الإسباني في الفترة من 8 إلى 12 يناير القادم، بمشاركة برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

ويستعد ميسي لقيادة هجوم فريقه، مساء غد السبت أمام ريال سوسيداد، في الجولة الـ 17 من الليجا، قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.