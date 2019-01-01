قائمة برشلونة .. عودة ميسي وبيكيه أمام ريال سوسيداد

آخر مباريات الفريق الكتالوني قبل الكلاسيكو

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه لمواجهة، ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يحل الفريق الكتالوني ضيفاً على سوسيداد مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الليجا.

قائمة برشلونة شهدت عودة، ميسي من جديد بعد غيابه عن مباراة إنتر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وعاد جيرارد بيكيه إلى قائمة الفريق الكتالوني من جديد، وغاب الثنائي عثمان ديمبيلي وارتور ميلو للإصابة.

واستبعد فالفيردي الثنائي الشاب، فريبو وموسى واجي لأسباب فنية.

فالفيردي: لا نهتم بالكلاسيكو الآن

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو.

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لونجليه – ألبا – سيرجي روبيرتو – أومتيتي – توديبو.

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – فيدال – رافينيا – دي يونج – ألينيا.

خط الهجوم: سواريز –ميسي –جريزمان – فاتي – بيريز.