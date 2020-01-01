ميسي يدعم تركي آل الشيخ في تحدي سعود آل سويلم

ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة ينضم لداعمي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في تحديه لسعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق.

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الدعم لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في تحديه الأخير لرئيس النصر السابق سعود السويلم.

جاء هذا في مقطع فيديو انتشر للنجم الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، توجه من خلاله بكلمة لتركي آل الشيخ.

وكان تركي آل الشيخ قد قبل تحدي آل سويلم الأخير لخوض مباراة بلايستيشن خيرية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية لصالح مبادرة "جود" للإسكان.

المزيد من الفرق

بدعم بيانيتش وديبالا .. تحدي "خيري" بين تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

وقال آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".

مبادرة جود انطلقت خلال الفترة الماضية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية للأسر المحتاجة في الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

النجم العالمي ليونيل ميسي يساند معالي المستشار تركي آل الشيخ في مباراته الخيرية مع سعود السويلم في تحدي البلايستيشن🎮..#النصر_VS_الميريا pic.twitter.com/lbIgDhtzal — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 19, 2020

ووافق آل الشيخ على خوض التحدي، قائلًا: " قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

جدير بالذكر أن ميسي ليس الأول الذي يقدم الدعم لتلك المباراة حيث أبدى ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس دعمه لآل الشيخ، بينما أعلن باولو ديبالا دعمه للسويلم.