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تحدي "خيري" بين تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

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مباراة خيرية بين آل الشيخ ورئيس النصر السابق

قَبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، التحدي الذي دعاه إليه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق من أجل عمل خيري.

سعود آل سويلم تحدى تركي آل الشيخ لخوض مباراة بلايستيشن خيرية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية لصالح مبادرة "جود" للإسكان.

وقال آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".

مبادرة جود انطلقت خلال الفترة الماضية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية للأسر المحتاجة في الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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    ووافق آل الشيخ على خوض التحدي، قائلًا: " قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

    وكان عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد عقد اجتماعًا عبر الوسائل الإلكترونية مع وزير الإسكان وبعض رؤوساء أندية الدوري السعودي للمشاركة في المبادرة.

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