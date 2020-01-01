تحدي "خيري" بين تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

مباراة خيرية بين آل الشيخ ورئيس النصر السابق

قَبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، التحدي الذي دعاه إليه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق من أجل عمل خيري.

سعود آل سويلم تحدى تركي آل الشيخ لخوض مباراة بلايستيشن خيرية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية لصالح مبادرة "جود" للإسكان.

وقال آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".

أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان.



والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي @Turki_alalshikh pic.twitter.com/0mOYDU8868 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) May 18, 2020

مبادرة جود انطلقت خلال الفترة الماضية من أجل توفير بعض الوحدات السكنية للأسر المحتاجة في الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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ووافق آل الشيخ على خوض التحدي، قائلًا: " قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد💪 ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال



والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع🙏🏻❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/W8fiqvu5DZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020

وكان عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد عقد اجتماعًا عبر الوسائل الإلكترونية مع وزير الإسكان وبعض رؤوساء أندية الدوري السعودي للمشاركة في المبادرة.