ميسي يحصد جائزة بطل السلام لعام 2020

إلى أين يذهب كومان مع برشلونة؟

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة السلام لعام 2020 والتي يتم تقديمها من قبل مؤسسة السلام والرياضة والتابعة لأمير موناكو ألبرت الثاني.

مع رونالد كومان حقق نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث وعلى ذلك لم يقدم ليونيل ميسي العام الأفضل له في 2020 على الإطلاق.

ولكن الجائزة لا علاقة لها بالإنجازات الرياضية، ولكنها تُعطى استنادًا على اللعب النظيف داخل الملعب من ناحية والدور المجتمعي في تحقيق السلام والعدل في المجتمع..

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وعبر إنستجرام شكر ميسي المؤسسة على منحه هذه الجائزة عبر رسالة قصيرة جاء فيها: "إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة بطل العام للسلام لعام 2020 عن اللعب النظيف على أرض الملعب ولما تمكنت من المساهمة فيه. شكرًا لـ peaceandsport على هذه الجائزة الرائعة"

مؤسسة السلام والرياضة التي منحت ميسي الجائزة لهذا العام هي منظمة محايدة ومستقلة مقرها في إمارة موناكو وتحت رعاية الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو.

— Peace and Sport (@peaceandsport) December 18, 2020

المنظمة تريد استغلال كرة القدم والأنشطة الاجتماعية في تحقيق أشياء مميزة للمجتمعات، حيث تعمل في مناطق حول العالم نأت فيها المجتمعات عن بعضها البعض وحيث فشلت السياسات التقليدية في إقامة حوار يؤدي إلى السلام.

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الجدير بالذكر أن المنظمة تحاول وضع الرياضة وقيمها في قلب مشاريع التنمية المحلية التي يتم تنفيذها في المجتمعات التي تعاني من أزمات في جميع أنحاء العالم.