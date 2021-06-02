الأمور حُسمت .. ميسي مستمر مع برشلونة لموسمين!

رحلة طويلة من المفاوضات.

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على بعد خطوة واحدة من تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين حسب تأكيدات الصحف الإسبانية.

وكان باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

تفاصيل تجديد التعاقد

حسب موندو ديبورتيفو، فإن ليونيل ميسي اتفق مع برشلونة على تجديد تعاقده مع برشلونة لمدة موسمين.

قائد الفريق الكتالوني كان يرغب في الاستمرار مع الفريق بشكل واضح مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة قبل توقيع العقد.

عقد ميسي مع برشلونة سيكون الأخير له حيث من المتوقع أن يتواجد في أمريكا أو الأرجنتين بعد ذلك.

ماذا قال لابورتا رئيس برشلونة عن ميسي؟

قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما زال في طور المفاوضات، مؤكدًا أن الأمور لم تتم بعد بينه وبين النادي الكتالوني وأنها ليست مسألة أموال.

وفي ظل الحديث عن تجديد عقده أم الرحيل، تحدث الرئيس جوان لابورتا خلال تقديم المدافع الدولي الإسباني القادم من مانشستر سيتي مجانًا كلاعب لبرشلونة عن مستقبل قائد الفريق.

وقال لابورتا: "التجديد يسير على ما يرام من حيث المفاوضات، لكنه لم يتم بعد، لا شيء يمكن أن يقال إنه انتهى أو تم الاتفاق حوله، ولكن المؤشرات كلها تبدو إيجابية للغاية".

وأضاف: "إنها ليست مسألة أموال من جانبه، إنه يتفهم الوضع الحالي للنادي، يريد أن يستمر في التفكير ويريد فريقًا تنافسيًا للغاية وأن يتمكن برشلونة من الفوز بالبطولات والدوريات والكؤوس والألقاب".

وتابع: "الشعور بأنك لا تفوز يجب أن ينتهي في أسرع وقت، نسعى بكل الطرق لتحسين الفريق، يجب أن تكون هذه الفرقة متوازنة، سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ما هي صفقات برشلونة هذا الموسم؟ .

برشلونة أعلن تعاقده حتى الآن مع الثنائي إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي في صفقتي انتقال حر.

من المتوقع أن يعلن برشلونة عن التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم في أقرب وقت مع وجود مفاوضات متقدمة مع الثنائي ممفيس ديباي وإيمرسون.

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