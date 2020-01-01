ميسي وسواريز يستعدان لدوري الأبطال بالاستجمام العائلي

في إيبيزا.. ميسي وسواريز رفقة زوجاتهما يستعدان لدوري أبطال أوروبا

يستعد لاعبو برشلونة لمنافسات دوري أبطال أوروبا من خلال العطلة التي منحهم إياها المدرب كيكي سيتيين بعد نهاية بطولة الدوري الإسباني ومبارياتها المتتالية المرهقة.

وكان برشلونة قد فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، ليحصل عليه غريمه التقليدي ريال مدريد ويترك له المنافسة على دوري الأبطال فقط للهروب من موسم صفري متوقع.

وبالنسبة للنجمين الصديقين ليونيل ميسي ولويس سواريز، فقد فضلا قضاء العطلة القصيرة في جزيرة إيبيزا للاستجمام قبل العودة للمنافسات من جديد.

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وقام ميسي وسواريز رفقة عائلاتهما برحلة خاصة إلى إيبيزا يوم الثلاثاء للحصول على قسط من الراحة لبضعة أيام والاستعداد لعودة برشلونة إلى المنافسات من خلال دوري أبطال أوروبا يوم السبت 8 أغسطس المقبل.

واعتاد ميسي الذهاب إلى إيبيزا كل صيف برفقة الأصدقاء، حيث سبق وأن حدث ذلك من قبل مع سيسك فابريجاس وزوجته التي تجمعها علاقة مميزة بزوجة النجم الأرجنتيني.

وسيلعب برشلونة في الثامن من أغسطس مباراة الإياب لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا مع نابولي الإيطالي بعدما تعادل ذهابًا بهدف لمثله.

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يذكر أن ليونيل ميسي ولويس سواريز تجمعهما علاقة صداقة خارج الملعب فضلًا عن الصداقة العائلية بين زوجتيهما، مما يجعل العلاقة بينهما أكبر من مجرد زمالة في فريق واحد.