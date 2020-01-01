أخبار الانتقالات: إنتر تحرك للتجديد مع لاوتارو ونجم ليفربول يعود لساوثامبتون

راشيتسا بديل سانشو في بوروسيا دورتموند
أشارت التيليغراف إلى أن بوروسيا دورتموند ينظر لميلوت راشيتسا كبديل محتمل لجادون سانشو.
سانشو قريب من الرحيل لمانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات، وفي هذه الحالة سيتجه دورتموند نحو راشيتسا ويضمه مقابل الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 38 مليون يورو.
إدريسا جايي مطلوب في مانشستر يونايتد
نجم باريس سان جيرمان قد يعود للدوري الإنجليزي
بحسب لو10 سبورت فإن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إدريسا جايي من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات.
كان هناك اهتمام من اليونايتد بمتوسط الميدان قبل رحيله من إيفرتون في الصيف الماضي.
رسميًا: أوناي إيمري مدربًا لفياريال
¡💛💛 Bienvenido, @UnaiEmery_ 💛💛!— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2020
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نيوكاسل يدخل السباق على يوفيتش
يسعى نيوكاسل إلى ضم لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات على سبيل الإعارة من ريال مدريد.
جاء ذلك على شيلد جازيتي، حيث نشر أن الماكبايس لديهم الطريقة لتخليص الصربي من جحيم الريال على حد تعبيرهم.
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لالانا قد يعود لساوثامبتون
بحسب إكسبريس فإن ساوثامبتون يسعى لاستعادة نجمه آدم لالانا من ليفربول في سوق الانتقالات.
وينتهي عقد صاحب الـ32 عامًا مع الريدز هذا الصيف، وذلك بعد أن قضى 6 أعوام في آنفيلد، وستكون مباراته الأخيرة ضد نيوكاسل يوم الأحد القادم.
ويحظى اللاعب باهتمام فريقين آخرين في الدوري الإنجليزي هما بيرنلي وليستر سيتي.
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صراع إنجليزي على رابيو
أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن أدريان رابيو مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هناك صراع بين إيفرتون ومانشستر يونايتد ونيوكاسل على توقيع اللاعب مع بداية سوق الانتقالات.
انضم الفرنسي ليوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ولم يحصل على مكان له في التشكيل الأساسي إلا مؤخرًا.
البيانكونيري منفتح على بيع رابيو، لكن الأفضل بالنسبة له هو إدراجه في صفقة كبرى يقوم بها الفريق في المستقبل.
مانشستر سيتي يستعد لسوق الانتقالات بـ 330 مليون يورو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يستعد لسوق الانتقالات الصيفية بمبلغ مالي كبير.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المبلغ يصل لـ330 مليون يورو، سيحاول الفريق من خلالها دعم نفسه في سوق الانتقالات.
الصراع على ضم لوكا يوفيتش يشتعل
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اهتمام نادي موناكو بالحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يسعى للاستفادة من اللاعب بأكبر قدر ممكن في ظل استمراره على مقاعد البدلاء في الريال.
وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن المهاجم الصربي مطلوب أيضًا هيرتا برلين الألماني.
وقد كان اللاعب قريبًا من ميلان، لكن على ما يبدو أن الروسونيري خرج من السباق في الأيام الأخيرة.
اهتمام برشلونة بمدافعي السيتي
بحسب ما قالت سبورت الكتالونية أيضًا، فإن برشلونة سيسعى بالتأكيد عن تدعيم دفاعه في سوق الانتقالات بعد إبلاغ أومتيتي بالرحيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن جواو كانسيلو وإريك جارسيا مدافعي مانشستر سيتي مطلوبان في الكامب نو، وقد يتحرك الكتلان نحوهما والتعاقد معهما مقابل نيلسون سيميدو ومبلغ مالي.
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تغيير راعي سترلينج يقربه من ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي قد يرحل عن الفريق قربيًا لينضم لصفوف ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب أوشك على التوقيع مع شركة "أديداس" لتكون الراعي الجديد له.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة الخاصة بالملابس والأدوات الرياضية ستتوسط بين ناديي السيتي والريال لحسم الصفقة لصالح الملكي.المزيد من هنا...