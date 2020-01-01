ميسي: أتمنى انضمام نيمار ولاوتارو إلى برشلونة

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تمنى قائد برشلونة ليونيل ميسي عودة البرازيلي نيمار، نجم بي إس جي، من جديد إلى صفوف فريقه، وكال المديح لمواطنه ومهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

برشلونة حاول الصيف الماضي إعادة نيمار مجدداً إلى القلعة الكتالونية، ولكن فشلت مساعيه، وارتبط بضم لاوتارو بعد نهاية الموسم الحالي، بحسب التقارير في إيطاليا وإسبانيا.

وقال ميسي مع "موندو": "قلتها عدة مرات، على المستوى الرياضي نيمار من الأفضل في العالم وأتمنى عودته، هو يتطلع للعودة ويتأسف على الرحيل، قام بالكثير ليعود وهذه الخطوة الأولى نحو رجوعه".

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وأضاف: "من الطبيعي أن ينظر البعض بشكل سلبي لطريقة رحيله، الأمر ضايقني أيضاً، حاولنا إقناعه بالبقاء، ولكن في النهاية الجميع يريد الفوز وأن يكون الأفضل، هو من الأفضل وساعدنا كثيراً، ولكن أتفهم تفكير البعض بعد أن غادر بطريقة لم تعجبهم".

وواصل الأرجنتيني: "لاوتارو؟ مبهر، يتم النظر له كلاعب كبير قادم، الآن انفجرت موهبته ويظهر ذلك، قوي للغاية ويجيد المراوغة ويسجل ويقاتل مع أي شخص، هو متكامل، أتمنى أن نتعاقد معهم جميعاً ونحارب على دوري الأبطال، هو يشبه لويس سواريز كثيراً".

واستمر: "سواريز قد يساعد لاوتارو على التأقلم، اللاعبون الكبار بإمكانهم اللعب معاً، سواريز لاعب صاحب خبرة ولاوتارو بالمقابل أثبت نفسه في كوبا أمريكا والوديات مع الأرجنتين، ولكن نحن نتحدث عن فرضيات ليس أكثر".

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وتحول ميسي للحديث عن حلوله ضيفاً الأسبوع المقبل على ملعب "سان باولو": "منذ زمن وأريد اللعب بهذا الملعب، والآن جاءت الفرصة، ستكون فرصة جميلة، وإن كان ملعباً مثل أي آخر لأنه تم تعديله والجمهور اختلف عن الماضي".

وأردف: "أعرف جنون جمهور نابولي وعشقهم للكرة، لافيتسي تحدث معي كثيراً عنهم وأنا متحمس للعب هناك، مواجهة ليفربول مجدداً؟ لنرى بخصوص نابولي أولاً".

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ويلعب برشلونة هذا الأسبوع مع إيبار السبت في الدوري، ثم يتحول نحو نابولي لحساب دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم.