ميسي: تفاجئت بعقوبة مانشستر سيتي وتوقعت تفوق أتلتيكو على ليفربول

تعرف على تصريحات ميسي الساخنة مع موندو ديبوريتفو

علّق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على فوز أتلتيكو مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وكذلك عقوبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في التشامبيونزليج.

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ميسي كشف بعض التفاصيل الخاصة بأزمته مع الإدارة في الجزء الأول من الحوا ر.

وقال ميسي في حوار مع "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حينما أوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة ليفربول كنا نعرف أنّ المواجهة لن تكون سهلة لأنّ الروخي بلانكوس فريق قوي وقادر على المنافسة في كل البطولات".

وتابع: "أعتقد أن دييجو سيميوني يقوم بعمل رائع مع أتلتيكو مدريد بعد تجديد عقده، فرغم تغيير اللاعبين إلا أنّ الفريق لا يزال يمتلك القدرة على القيام بمباريات قوية للغاية والمنافسة كالمعتاد".

كما تطرق للحديث عن عقوبة مانشستر سيتي وحرمانه من اللعب في التشامبيونزليج لموسمين بقوله: "الأمر كان مفاجئًا لأن لا أحد توقع حدوث ذلك. باريس سان جيرمان دفع غرامة، كما لو استقرت العقوبة أعتقد أنّ السيتزنز سيعاني كثيرًا في سوق الانتقالات وصرف الأموال".

وبسؤاله إن كان يفضل التعاقد مع سيرجيو أجويرو حال قرر الأخير الرحيل أجاب: "ماذا تريد؟ التعاقد معهم جميعًا؟ لا أعرف بالتحديد من أختار ولكني أتوقع مغادرة البعض لأن بطولة دوري أبطال أوروبا لها بريق خاص ومن الصعب مرور عامين دون اللعب فيها".

وحول أصعب منافس في التشامبيونزليج، أجاب: "هناك العديد من المباريات الصعبة، رأينا دورتموند يفوز على باريس وليفربول يخسر أمام أتلتيكو، ولكني أرى أنّ أقوى الفرق في الوقت الحالي هم ليفربول ويوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان".

الهداف التاريخي للبلوجرانا أشار إلى أنّ فوز بجائزة أفضل رياضي في العام كانت رائعًا للغاية ولكنّه اعتذر عن الحضور بسبب التزاماته الأخرى، كاشفًا عن سعادة بتمثيل كارليوس بويول له.

واختتم: "أشعر بأني في حال أفضل في الوقت الحالي عن الأعوام الماضي، صحيح لم أسجل أهداف منذ فترة لكنني بدنيًا في حالة جيدة. الاستمرار حتى سن الأربعين؟ سوف أرى ما قد يحدث".

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يسجل أي هدف لبرشلونة خلال آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.