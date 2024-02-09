ميسي ليس هُنا! .. مبررات كريستيانو رونالدو عن "تصرفاته الفاضحة" في ديربي الهلال والنصر

كريستيانو رونالدو برر غضبه في الديربي..

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"لماذا قام كريستيانو رونالدو بهذا التصرف الفاضح؟".. سؤال طرحه الملايين حول العالم؛ بعد الفيديو المشين المنتشر للأسطورة البرتغالية، على هامش ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر.

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رونالدو خسر مع النصر لقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد السقوط في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، مساء أمس الخميس.

وبعد انتهاء الديربي.. انتشرت مجموعة من الفيديوهات، تظهر قيام الأسطورة البرتغالية بـ"تصرفات مشينة"؛ أبرزها عندما وضع "شال الهلال" داخل ملابسه، في المنطقة الحساسة بجسده.

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وعن ذلك.. كشف الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي، عن مبررات رونالدو بشأن غضبه؛ والذي أدى إلى تصرفاته المثيرة للجدل في الديربي.

العنزي الذي حضر الديربي من أرضية الملعب، أوضح في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن كريستيانو رونالدو شعر بغضب كبير من الجماهير الهلالية؛ بسبب تكرار الهتاف باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "كريستيانو قال (أنا هنا أنا الذي أدعم المشروع السعودي وليس ميسي)"؛ في إشارة إلى غضبه من المنادة باسم لاعب، رفض القدوم إلى المملكة من الأساس.

وشدد علي العنزي، على أن جماهير الهلال، لم تكتفِ بذلك؛ حيث قامت برمي الأسطورة البرتغالية ونجوم النصر بـ"المياه والشال"؛ وهو ما جعله يخرج عن أعصابه.

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