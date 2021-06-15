ميسي: لهذا تعادلنا، وركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة

ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يكشف أسباب تعادل منتخب بلاده في مواجهة تشيلي في افتتاح مواجهات الفريقين بكوبا أمريكا.

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده وفريق برشلونة عن استيائه من التعادل مع تشيلي في افتتاح مواجهات الفريقين بكوبا أمريكا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وأكد خلالها أن ركلة الجزاء التي حصلت عليها تشيلي غيرت مجرى المواجهة.

ما الذي قاله ميسي عن ركلة جزاء تشيلي؟

قال ميسي: "لقد تسببت لعبة ركلة الجزاء في منحهم الثقة والهدوء، ونجحوا بعد ذلك في التحكم بالكرة، ونحن فقدناها والمباراة تعقدت بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن عانينا من غياب الهدوء من أجل تحقيق الفوز، لقد حققنا التقدم وكان يجب أن نتحكم في الكرة ونلعب أسرع".

ما الذي قاله ميسي عن أرض ملعب المباراة؟

صرح قائد الأرجنتين: "الحقيقة أن أرض الملعب لم تساعدنا كثيرًا، أنا لم أشاهد ركلة الجزاء، لكنها غيرت مجرى المباراة بكل تأكيد".

وأضاف: "لقد أردنا أن نبدأ البطولة بالفوز، لقد كان ذلك من الهام للغاية بالنسبة لنا بالأخص أمام واحد من أصعب الخصوم".

ما الذي قاله ليونيل ميسي عن المباراة المقبلة؟

وأردف: "الآن سيكون علينا مواجهة أوروجواي وهو أحد الفرق الصعبة بكل تأكيد، وستكون مباراة معقدة".

وأنهى كلماته: "لدينا بداية صعبة ومعقدة للغاية في كوبا أمريكا، لذلك كان يجب أن نبدأ بالفوز في لقاء اليوم".

جدير بالذكر أن مجموعة الأرجنتين تشهد تصدر منتخب باراجواي بثلاث نقاط، ولم تلعب أوروجواي بعد أي مواجهة.

اقرأ أيضًا