"ميسي لن يفوز بالكرة الذهبية، والسباق الفعلي بين هذا الثنائي"

تصريحات نارية حول المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية

نفى الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان يوفنتوس، إمكانية حصول ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في 2023 مشيرًا إلى أنّ الترشيح الأبرز في صالح إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية والتي تُقام يوم 30 أكتوبر المقبل في فرنسا.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

وقال رابيو في تصريحات عبر راديو مونت كارلو الفرنسي: "سمعت الكثير من الذين يقولون إن ليونيل ميسي المرشح الأبرز للفوز بها، لكنّه لن يحقق الكرة الذهبية".

وتابع: "على المستوى الرياضي، الجائزة محصورة بين مبابي وهالاند".

اللاعب الفرنسي أوضح: "لن يفوز بالجائزة سوى مبابي أو هالاند وذلك بحسب المعيار الذي يدفعهم لاختيار الأحق بها، لا أحد يعرف المعايير".

مبابي قائد بلاده إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي كما نجح في إعادة فرنسا من تأخر 2-0 إلى تعادل 2-2 كما سجل التعادل أيضًا في الأشواط الإضافية لتتجه المباراة لضربات الجزاء والتي حسمها التانجو لصالحه.

أما هالاند فقد قائد مانشستر سيتي للفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي بجانب حصد لقب السوبر الأوروبي.

وأتم: "باقي المرشحين لجائزة الكرة الذهبية مستبعدون تمامًا، إمام مبابي أو هالاند".

جدير بالذكر أنّ ميسي حقق الكرة الذهبية 7 مرات ليصبح الأكثر تتويجًا بها على الإطلاق.