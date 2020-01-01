رسالة خاصة من ميسي للأطقم الطبية في الحرب ضد كورونا
بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رسالة مساندة للأطقم الطبية في حربها للحد من تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.
وتسبب الفيروس "كوفيد-19" حتى الآن في نسبة وفيات تخطت 114 ألفاً حول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات ما يفوق مليوناً و800 ألف حالة.
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وقال ميسي عبر صفحته على إنستجرام: "بالأمس كان نهاية أسبوع العاملين في الصحة عالمياً، ومع اليونيسيف، أريد بعث الشكر للعمل الذي يقوم به كل الأطقم الطبية".
Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a @unicef , quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del # COVID19. Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos. _______ Yesterday the World Health Worker Week came to an end and, together with @unicef, I want to express my deepest gratitude for the work they do. Anonymous heroes who endure long days and nights away from their families, so that ours can be safe from #COVID19. For continuing, despite everything, their noble commitment to caring for pregnant women, and keeping children and adolescents protected. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome #Unicef
وأضاف: "أبطال مجهولون يتحملون طوال اليوم والليل بعيداً عن عائلتهم من أجل أن نعيش نحن في أمان من كوفيد-19".
وواصل الأرجنتيني: "يستمرون في مهمتهم النبيلة رغم كل شيء بالاهتمام بالحوامل، وإبقاء الأطفال والمراهقون في أمان".
ميسي ولاعبو برشلونة كان قد وافقوا على مبادرة ناديهم بتخفيض الرواتب بسبب التوقف الدولي بنسبة تقارب 70 بالمائة، في محاولة لتقليل حدة الخسائر الاقتصادية.
وحتى الآن لم يحدد موعداً جديداً لاستئناف النشاط الكروي في إسبانيا، أو أي من الدول الأوروبية، في ظل استمرار الفيروس في التفشي.