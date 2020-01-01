وكيل لاوتارو الحقيقي يرد على إدعاءات الرحيل إلى برشلونة

سيرخيو زاراتي المقرب من لاوتارو مارتينيز يؤكد أن اللاعب سينضم لبرشلونة ولو رفض إنتر ذلك.

رد الوكيل الحقيقي لنجم إنتر لاوتارو مارتينيز سريعاً على التصريحات التي خرج بها سيرخيو زاراتي الأحد بخصوص رحيله إلى برشلونة وغصب إنتر على الانتقال

وكشف سيرخيو زاراتي نجم نورنبيرج الألماني وكلوب أمريكا المكسيكي السابق ولاعب منتخب الأرجنتين المعتزل عن قرب مواطنه لاوتارو مارتينيز من الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زاراتي الذي تم وصفه بممثل اللاعب وكشخص مقرب منه لصالح شبكة "فوكس" في نسختها المكسيكية.

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بيتو ياج، وكيل اللاعب، أكد أنه الممثل الوحيد للمهاجم الأرجنتيني، وأن سيرخيو هو فقط شقيق لأحد العاملين معه في تمثيل لاوتارو، رولي زاراتي، وليس له علاقة عمل رسمية به.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن لاوتارو هو الهدف الأول بالنسبة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بالرغم من رغبة النادي في الحصول على خدمات نيمار أيضًا.

وأشارت تقارير اليوم إلى أن برشلونة لن يتوقف عند لاوتارو ونيمار، إذ سيسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي كينجسلي كومان لو فشل في ضم الثنائي.

جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز كان قد لعب مع إنتر في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع أربعة في كل البطولات.