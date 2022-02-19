"ميسي كان يملك برشلونة ويبقى الأفضل في العالم"

يتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للكثير من الانتقادات منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في مطلع الصيف قادمًا من برشلونة في صفقة حرة.

ميسي منذ وصوله إلى باريس وفشل في الظهور بمستوياته السابقة مع برشلونة في تجربته الجديدة بفرنسا، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الانتقادات ضده.

الأرجنتيني تعرض لموجة جديدة من الهجوم، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

الأمر الذي استنكره بابو جوميز نجم إشبيلية وزميله في منتخب الأرجنتين مشددًا على أنه لايزال الأفضل في العالم.

وخرج بابو جوميز في مقابلة مع "ESPN" للدفاع عن زميله ومواطنه ليونيل ميسي: "يبدو لي أنهم يبالغون، ليو واجه مشاكل بعد كوبا أمريكا، وكان لديه كوفيد وأثر عليه بشكل بالغ".

وأضاف: "لقد عاش 20 عامًا أو أكثر في برشلونة وكان عليه المغادرة بين ليلة وضحاها، إنها نفس المعاناة التي يمكن أن تحدث لأي لاعب، لكنه لم يعاني منها، تغيير المنازل، الاضطرار إلى البحث عن منزل، العيش في فندق، السماح للأطفال بالتعود، لغة أخرى، مناخ آخر.. كلها تغييرات وقد يستغرق الأمر أكثر أو أقل من أجل التكيف".

وأتم: "ليو كان صاحب برشلونة.. والوصول إلى فريق يلعب بشكل مختلف، يؤثر بالطبع، ليو لا يزال ليو، هو الأفضل على هذا الكوكب، إنها مسألة وقت ونريد جميعًا رؤية أفضل ليو في باريس، لأنه يواصل إظهار ذلك في الأرجنتين".

الجدير بالذكر أن بابو جوميز وصل إلى إشبيلية في الشتاء الماضي بعد انفجار الخلافات بينه وبين مدرب أتالانتا جاسبريني، لكنه واصل التألق بقميص النادي الأندلسي وحقق معهم المركز الرابع محليًا مع بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج على يد بوروسيا دورتموند.

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