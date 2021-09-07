"ميسي كان سيرحل حتى بخروج جريزمان"

لابورتا يدلي باعترافات بخصوص رحيل ميسي ومستقبل الفريق

اعترف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بأن فرصة الاحتفاظ بنجم الفريق ليونيل ميسي كانت صعبة حتى في حال خروج جريزمان مبكرًا.

النادي الكتالوني تخلى عن أنطوان جريزمان وقبله ليونيل ميسي وغادر ميراليم بيانيتش بعد غلق سوق الانتقالات في إسبانيا بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة كانت محاولة تصحيح مسار الفريق من الناحية المالية وتقليل سقف الرواتب حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

ماذا قال لابورتا عن ميسي؟

لابورتا الذي تم انتخابه في مارس الماضي رئيسًا لنادي برشلونة للمرة الثانية، قال في تصريحات لقناة "Esport3" الإسبانية عندما سئل عما إذا كان رحيل جريزمان في بداية الصيف سيغير شيئًا: "ما حدث هو ما كان سيحدث في النهاية".

وأضاف: "تعرضنا لضغوطات واضطررنا إلى ذلك، كان هناك اتفاق مسبق مع ميسي وتصافحنا.وكانت هناك عدة اتفاقيات ويبدو أن الدوري الإسباني يقبلها، لكنهم قالوا لا".

وأردف: "لم يكن بإمكان ميسي البقاء حتى مع رحيل جريزمان ومع تخفيض رواتب القادة".

كيف شعر لابورتا عند مشاهدة ميسي بقميص باريس سان جيرمان؟

عبر لابورتا عن حزنه وقال: "أعتقد أننا كنا حزينين لأن الوضع لم يكن كما أردناه، لم أتحدث مع ميسي منذ ذلك الحين".

واصل: "رأيت أول ظهور له مع باريس سان جيرمان وكان من الغريب رؤيته في فريق آخر .. لم أحب رؤيته بقميص آخر".

كيف هو مستقبل برشلونة؟

يعتقد لابورتا أن التضحيات التي قام بها هذا الصيف هي مجرد أساس سيسمح له ببناء مستقبل أكثر إشراقًا في "كامب نو"، حيث قال: "إن تخفيض النفقات مهم، حتى الآن انتقلنا من 110% إلى 80 %".

وأضاف: "أود أن أهنئ المديرين التنفيذيين والإدارة المالية لبرشلونة على عملهم، وكل أولئك الذين عملوا بلا كلل وبشكل غير عادي".

ما هو رأي لابورتا من قرار القادة بتخفيض أجورهم؟

قال: "لدينا بعض الأبطال، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو في الطريق".

واختتم حديثه مبديًا إعجابه: "ما فعلوه مثير للإعجاب، إنهم ملتزمون ويدركوا المسؤولية، الآن سنستمر مع الآخرين مثل صامويل أومتيتي".

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