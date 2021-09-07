لابورتا: نيمار اتصل بنا للعودة.. وفاتي شجاع

رئيس برشلونة يعترف بأنه بذل جهدًا لاستعادة نيمار وأنه لا مجال لبيع أنسو فاتي.

اعترف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بأنه بذل جهودًا كبيرة في محاولة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا حين عاد إلى منصبه في النادي الكتالوني، بعدما أوضح مهاجم باريس سان جيرمان أنه يريد العودة.

ومنذ غادر نيمار نادي برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، تكهنت عديد التقارير بإمكانية عودته من جديد إلى ملعب "كامب نو".

وقيل إن نيمار حريص على لم شمله مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما حدث لاحقًا في فرنسا، وترك برشلونة الباب مفتوحًا أمام البرازيلي قبل أن يوقع عقدًا جديدًا في "حديقة الأمراء".

ماذا قال لابورتا عن محاولة التعاقد مع نيمار؟

لابورتا الذي تم انتخابه في مارس الماضي رئيسًا لنادي برشلونة للمرة الثانية، قال في تصريحات لقناة "Esport3" الإسبانية عندما سُئل عما إذا حاول استعادة البرازيلي مرة أخرى عندما عاد إلى النادي الكتالوني: "نعم، حاولنا التوقيع مع نيمار مرة أخرى".

وأضاف في مفاجأة كبرى: "نيمار اتصل بنا، وأراد العودة إلى برشلونة".

في نهاية المطاف، وقع نيمار عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، من المقرر أن يبقيه في العاصمة الفرنسية حتى صيف 2025.

ماذا قال لابورتا عن مستقبل أنسو فاتي؟

ومع عدم عودة نيمار ومغادرة ميسي خلال الصيف الذي شهد خفضًا خطيرًا في التكاليف، فإن لابورتا ليس مستعدًا للتخلي عن الأصول الثمينة الأخرى.

أنطوان جريزمان هو لاعب آخر سمح له برشلونة بالمضي قدمًا، حيث عاد المهاجم الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد، لكن النادي الكتالوني يعلق آماله على أنسو فاتي خريج أكاديمية "لا ماسيا".

فاتي عانى من مشاكل خطيرة مع الإصابة في الموسم الماضي، لكنه عاد الآن ليرتدي القميص رقم 10 الذي تركه ميسي عند رحيله.

ويصر لابورتا على أن أنسو فاتي لن يرحل عن برشلونة في أي وقت قريب، رغم التقارير التي أشارت إلى أنه كان سيرحل في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 100 مليون يورو لتحسين اقتصاد النادي.

وقال لابورتا في هذا الصدد: "هذه أكاذيب، ولم يحدث ذلك أبدًا".

وأضاف: "أنسو كان شجاعًا، ووافق على ارتداء القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي".

هل سيعود برشلونة إلى التعاقدات الكبيرة من جديد؟

مع تحسن الحالة الاقتصادية في برشلونة، يأمل لابورتا أن يتمكن النادي من تحويل انتباهه من جديد إلى جلب أفضل المواهب إلى كتيبة النادي الكتالوني.

لابورتا واثق من أن هذا سيكون هو الحال، مع الخطة التي وضعها النادي في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022، على أمل عودة برشلونة إلى مظهر الفريق الطموح في التتويج بكل البطولات.

ويقول لابورتا في ختام تصريحاته: "العام المقبل سنكون قادرين على التعاقد مع لاعبين جدد بشكل طبيعي، ولدينا المزيد من الأهداف الطموحة".

ويضع برشلونة عينه على العديد من الأهداف في سوق الانتقالات، أبرزها النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

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