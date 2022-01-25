ميسي في برشلونة ويجتمع مع تشافي وقادة "البلوجرانا"

يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة برشلونة، وشوهد مساء الإثنين يتناول العشاء مع تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وأثار وجود ميسي في برشلونة قبل أسبوع من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الكثير من التكهنات، خاصة وأن الأرجنتيني لم يجد نفسه فعليًا حتى الآن في النادي الباريسي.

لكن الحقيقة هي أن ميسي كان في زيارة عادية، مستغلًا فترة توقف الدوري الفرنسي والعطلة التي حصل عليها لاعبو باريس من ماوريسيو بوتشيتينو، واستغلال عدم الاتصال به من ليونيل سكالوني لخوض المباريات التي سيلعبها منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن اجتماع ميسي مع تشافي وقادة برشلونة كان للاحتفال بعيد ميلاد مدرب "البلوجرانا"، حيث تناول الرباعي العشاء سويًا كأي ثلاثة أصدقاء.

ويحتفل تشافي بعيد ميلاده الثاني والأربعين، وهي المرة الأولى التي يحتفل فيها بيوم مولده وهو مدرب لفريق برشلونة، وهو ما يبدو أنه يثير حماسه في الوقت الحالي.

وشوهد الرباعي مع زوجاتهم إلى جانب بيبي كوستا، الموظف السابق في برشلونة والمرتبط بشكل وثيق مع ميسي، في مطعم ياباني في مدينة برشلونة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها ميسي مع تشافي منذ أصبح مدربًا لنادي برشلونة، وأن العلاقة بينهما لا تزال وطيدة بالنظر إلى فترة تزاملهما في "البلوجرانا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث تطرق إلى مدى تقدم برشلونة تحت قيادة تشافي، والصعوبات التي يواجهها في مرحلته الجديدة كمدرب لبرشلونة.

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