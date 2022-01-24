خاص | بايرن ميونخ يفتح الطريق لبرشلونة ونيوكاسل لضم زوله!

قرر اللاعب نيكلاس زوله نجم بايرن ميونخ أنه سيلعب موسمه الأخير مع الفريق هذا الموسم وسيرحل بحلول الصيف.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الألمانية من جول لتؤكد الأنباء التي خرجت بها صحيفة "بيلد" قبل قليل، أن اللاعب لن يجدد عقده.

ورفض اللاعب عرضًا ضخمًا من بايرن ميونخ من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، كان به زيادة واضحة في عقده مع النادي.

وأوضحت "بيلد" أن قيمة العرض المالية كانت حوالي 10 مليون يورو، وهي أكثر من راتبه الحالي بشكل كبير.

كل ذلك يأتي في ظل تأهب برشلونة ونيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب في أقرب وقت ممكن لدعم فريقهم.

وتطرق هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ للحديث عن عملية تجديد عقد اللاعب في تصريحات مساء الأحد وأكد أن كل شيء في يده هو بالوقت الحالي.

وقال هيربرت: "لقد تقدمنا بعرض من أجل تجديد عقد زوله، في الوقت الحالي كل شيء في يده هو فقط".

جدير بالذكر أن عقد زوله مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أن رحيله المنتظر سيكون مجانيًا في الصيف المقبل.