"ميسي فيتنام" يجذب أنظار الجميع بعد تألقه في كأس آسيا

إشادة كبيرة يتلقاها لاعب الوسط الفيتنامي بعد قيادة بلاده إلى دور الثمانية من البطولة

يواصل الفيتنامي نحوين كوانج هاي، تألقه اللافت في كأس الأمم الآسيوية، بتقديم مستويات مميزة مع منتخب بلاده.

فيتنام نجحت في التأهل لربع نهائي كأس آسيا، بعد التغلب على الأردن بدور الـ16 بنتيجة 4/2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

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موقع "فوكس سبورت" الأمريكي تحدث عن أبرز اللاعبين في كأس آسيا، ليقع اختياره على كوانج هاي.

ويأتي ذلك نظراً لما يتمتع به اللاعب من مهارات فردية رائعة تشبه كثيراً أسلوب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الأمر وصل أيضاً لإجادة صاحب الـ21 عاماً للركلات الثابتة، وهو ما يتقنه ميسي مع برشلونة.

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تألق كوانج هاي مع فيتنام ليس وليد اللحظة الحالية، بل سبق أيضاً وسجل 5 أهداف بكأس آسيا تحت 23 سنة العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصبح اللاعب محط أنظار بعض الأندية الأوروبية، اتجاه صانع ألعاب نادي ها نوي الفيتنامي.

ويستعد النجم الفيتنامي لقيادة بلاده نحو مهمة صعبة الخميس القادم، عندما يلعب فريقه ضد اليابان بربع نهائي كأس آسيا.