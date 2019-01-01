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إبراهيموفيتش يُطالب كين بالرحيل عن "العادي" توتنهام

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Getty Images
السلطان يتحدث عن هداف إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم توتنهام "هاري كين" بالرحيل عن فريقه ليفوز بالبطولات، واصفًا السبيرز بالفريق العادي.

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مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي سبق أن لعب مرة واحدة ضد توتنهام حين كان مع مانشستر يونايتد، وقد قال عن كين "رأيته يلعب حين كنت في إنجلترا وأعتقد أنه مهاجم جيد ومازال يتطور، يقوم بأمور جيدة".

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"لكني قلت كثيرًا أن اللعب في نادٍ كبير وتقديم أداء جيد مع فريق كبير يختلف عن اللعب مع فريق "عادي"، مع احترامي لتوتنهام. أعتقد أنه يستطيع أن يُصبح ضمن الأفضل لكنه بحاجة فقط للانتقال من ناديه، الناس ستتذكرك دومًا لما فزت به. لذا إن أراد الفوز، أظن أن عليه أن يُغير ناديه".

يُذكر أن صاحب الـ25 عامًا وما يقرب من 200 هدف مع توتنهام هو أحد خريجي قطاع الشباب في الفريق وقد أبدى دومًا التزامه وحبه للنادي، وأكد هذا عمليًا بتوقيع عقد جديد صيف 2018 يمتد حتى عام 2024 رغم اهتمام عدد كبير من الأندية العملاقة به وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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