ميسي، رونالدو، فان دايك وأبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019

يتنافس الهولندي فان دايك مدافع ليفربول مع كلا من النجمين ليونيل ميسي وكريستبانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، فمن هم بقية المرشحين؟

نجح الكرواتي لوكا مودريتش في العام الماضي في كسر احتكار كلاً من البرغوث ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لجائزة الكرة الذهبية في أخر عشر سنوات، وتمكن نجم ريال مدريد الحالي من الفوز بالجائزة، فهل يستعيدها الثنائي هذه المرة، أم يجدا فائز مختلف عن النسخة السابقة؟

يملك كلا من الأسطورة البرتغالية والأرجنتينية خمس جوائز ولازالا هم المفضلين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ولكنها سيجدا منافسة شرسة للغاية من الهولندي "فان دايك" مدافع ليفربول الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتمكن من ختم الموسم بصورة مثالية بعد أن قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005.

انتهت حقبة المنافسة المباشرة بين ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني بدايةً من موسم 2018-19 بعد أن رحل الدون إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي ومن المتوقع أن يؤثر دوري الأبطال بشكل كبير على حظوظ الفائز، خاصةً وأن هذا الثنائي كان يستهدف التتويج بهذا اللقب في الموسم الماضي، حيث أعلن ميسي في حديثه في تحضيرات الموسم الماضي أن أولويته هي البطولة الأوروبية، وفي المقابل لم يقرر البيانكونيري التعاقد مع رونالدو للظفر مجدداً بالدوري الإيطالي مثلاً ولكن لتحقيق الأبطال.

في هذا التقرير يقودكم جول لإلقاء نظرة على أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019

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أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019

تمكن ليفربول من التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وهو ما يجعل فان دايك مرشحاً بقوة للفوز بالجائزة بنسبة 4/6 طبقاً لمكاتب المراهنات، بعد أن قدم الهولندي موسماً استثنائياً مع الريدز وكان مؤثراً في مباراة العودة ضد برشلونة في آنفيلد والتي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة، ولكن العائق الوحيد هو صعوبة منح الجائزة لمدافع، حيث يعتبر كانافار هو أخر من حصل عليها وذلك في 2006 بعد أن توج بكأس العالم مع إيطاليا والدوري مع يوفنتوس.

لم يتمكن فان دايك من الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب خسارة النهائي أمام البرتغال، هي إحدى البطولات التي قد تكون مؤثرة على المحصلة النهائية أيضاً.

يعتبر ميسي كالعادة من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه بنسبة 11/10 على الرغم من خسارته لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، عدم الفوز ببطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين وإنهاء الموسم بلقب وحيد وهو الدوري الإسباني، ولكنه في المقابل فاز بجائزة الحذاء الذهبي بعد أن سجل 36 هدفاً.

بالنسبة لرونالدو، مر البرتغالي بموسم محبط للغاية مع يوفنتوس، على الرغم أنه أنهى الموسم كهداف للبيانكونيري ولكنه مرشح بنسبة 16/1 فقط للفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وعلى غرار الأرجنتيني تمكن الدون من التتويج ببطولة الدوري فقط هذا الموسم، وفشل في قيادة السيدة العجوز لتحقيق حلم الأبطال، ولكن بطولة دوري الأمم الأوروبية التي حصل عليا مع منتخب البرتغال قد تمنحه بعض الأفضلية على حساب ميسي.

لا يمكن نسيان النجم المصري محمد صلاح الذي نافس على الكرة الذهبية في العام الماضي ويعتبر مرشحاً لها بنسبة 18/1 في 2019، بعد أن أنهى موسمه الثاني مع الريدز وهو بطل أوروبا وتمكن من الفوز مرة آخرى بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفةً مع ساديو ماني وأوباميانج.

تعرض الفرعون لعديد من الانتقادات بسبب الموسم الأول الاستثنائي ولكن يبقى الفوز بالألقاب "الذي غابت عن الفريق العام الماضي" هي الفارق الكبير والذي من شأنه أنه يجعله مرشحاً من جديد على الجائزة.

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منافسين آخرين على الكرة الذهبية لعام 2019

يعتبر ساديو ماني لاعب ليفربول من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بنسبة 25/1 بعد أن لعب أفضل موسم له في مسيرته وتشارك جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع أوباميانج وصلاح، وتمكن من قيادة فريقه لدوري أبطال أوروبا وحل وصيفاً في أمم أفريقيا عقب خسارة النهائي أمام الجزائر بهدف نظيف.

من المستحيل أيضاً تجاهل الموسم المذهل للجزائري رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي الذي فاز بالثلاثية المحلية وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد، كأس الرابطة "كاراباو كاب"، وكذلك بعد التتويج مع المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الخضر، مما جعل أبو تريكة يطالب بترشحه لجائزة الكرة الذهبية.

تتساوى حظوظ الثلاثي رحيم سترلينج، إيدين هازارد وكيليان مبابي في الحصول على البالون دور بنسبة 25/1، بعد أن تمكن الجناح الإنجليزي من الفوز بكل البطولات المحلية مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، وحل ثالثاً مع منتخب الأسود الثلاثة في بطولة الأمم الأوروبية.

أما هازارد فقاد فريقه السابق تشيلسي للتتويج بالدوري الأوروبي على حساب لغريم آرسنال، ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز وحل وصيفاً في كأس الرابطة "كاراباو كاب" عقب خسارة النهائي أمام مانشستر سيتي بركلات الجزاء، قبل أن يقرر ريال مدريد دفع 88 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نجم البلوز.

بالنسبة للفرنسي مبابي، فهو من المرشحين للفوز بالجائزة أيضاً على الرغم من الإخفاق الأوروبي مع باريس سان جيرمان وتوديع البطولة أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 وخسارة نهائي الكأس، ولكنه تمكن أيضاً من إنهاء الموسم كهداف للدوري الفرنسي.

يأتي بعده البرازيلي خيسوس مهاجم مانشستر سيتي بنسبة 50/1 بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي، ولا يمكن التغاضي عن بطولة كوبا أمريكا التي توج بها وقدم أدءاً مميزاً للغاية مع منتخب السيلساو تحت قيادة تيتي.

يتواجد الفرنسي "هوجو لوريس" حارس مرمى توتنهام في القائمة بنسبة 66/1 بالرغم من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام أمام ليفربول بهدفين نظيفين وإنهاء الموسم رابع الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن البرازيلي "آليسون" حظوظ أقوى بطبيعة الحال عقب التتويج باللقب الأوروبي، كوبا أمريكا والحصول على جائزتي الحذاء الذهبي في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكوبا أمريكا، وكذلك كونه أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010.

سيشكل الأرجنتيني "سيرجيو أجويرو" بعض الضغط على زملائه بعد أن وضعته مكاتب المراهنات مرشحاً للجائزة بنسبة 50/1 بعد أن حطم رقم الأسطورة "آلان شيرار" وأصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينافس كل من ماريو مانذوكيتش، جونزالو هيجواين من بعيد على جائزة الكرة الذهبية بنسبة 80/1، ويأتي من بعدهم لاعبين آخرين أمثال ويليان، دي ماريا، خاميس رودريجيز، روميلو لوكاكو، نيمار الذي كان موسمه سيئاً للغاية بسبب غيابه عن أهم مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا وعن كوبا أمريكا للإصابة وذلك بنسبة 100/1.

لا تعتبر حظوظ الفرنسي جريزمان الذي انتقل هذا الصيف إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد قوية مثل الموسم الماضي الذي حل فيه في المركز الثالث، حيث يعد مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 بنسبة 250/1.

سجل الفائزين السابقين بالكرة الذهبية

يعتبر الكرواتي لوكا مورديتش هو أخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن تمكن من كسر احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لها في أخر 10 سنوات، حل الدون في المركز الثاني وجاء الفرنسي جريزمان ثالثاً.