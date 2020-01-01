"ميسي رحل عن برشلونة لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم!"

التعجب سيزول مع انتقاله بالفعل..

يرى تشابي ألونسو، أسطورة الكرة الإسبانية، أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة يأتي رغبته في مواصلة الاستمتاع بكرة القدم.

ميسي أعلن لإدارة البرسا عزمه الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف وبعد عامين من الإخفاقات كُللا بفضيحة الهزيمة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي هو الوجهة الأقرب للبرغوث في الفترة القادمة، وبالنسبة لألونسو فإن الليو حاليًا يتبع إحساسه أولًا وأخيرًا.

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ألونسو في تصريحات للصحافة قال "لديّ شعور بأن ميسي يتبع شعورًا ما، يبدو أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه يحتاج الآن إلى شيء مختلف".

وتابع "إنه يحتاج إلى شي جديد حتى يشعر بالمتعة المطلقة لكرة القدم مرة أخرى".

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كما أضاف "في اللحظة التي يرتدي فيها ميسي قميصًا آخر، سيزول كل ما لم يكن متصورًا، سيصبح واقعًا وسيتعايش الجميع معه".

وأتم "ما حدث في مباراة بايرن ميونخ ينتمي إلى الأشياء غير المفهومة، ولا أشير هنا للنتيجة فحسب، بل التفوق الذي أظهره بايرن أيضًا".

يذكر أن ثمة عوامل أخرى قد ذكرتها الصحافة لرغبة ميسي في الرحيل منها سوء علاقته بالإدارة وموقف رونالد كومان الصارم مع صديقه المقرب لويس سواري.