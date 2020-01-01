ديباي يزيد التكهنات حول انضمامه إلى برشلونة

الهولندي مقرب من مدرب البلوجرانا الجديد

علق ممفيس ديباي، نجم ليون، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي بناء على رغبة مدربه الجديد رونالد كومان.

ديباي تألق مساء الجمعة بعد أن قاد ليون لاكتساح ديجون برباعية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية للدوري، وسجل ثلاثة أهداف من الأربعة.

اقرأ أيضاً .. هداف الدوريات الأوروبية بديل سواريز في برشلونة

المزيد من الفرق

وقال الهولندي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لا أرى المستقبل، لا أعرف إذا كنت سأمضى الموسم بأكمله هنا، أنا القائد الآن وألعب هنا منذ أربعة أعوام".

وأضاف: "لا يوجد دوري أبطال هذا العام، حالياً لا أعرف، شخصياً تركيزي على ليون، لم أتحدث بعد مع كومان ولكني أحلم باللعب في الفرق الكبرى، سنرى".

وواصل المهاجم: "حالياً أنا هنا، أشعر بالراحة والسعادة بسبب الحرية التي يعطيها لي النادي، علاقتي بكومان جيدة، أثناء الإصابة أتى وزارني في روما وهولندا".

وختم: "كان مدربي في هولندا والآن هو مدرب برشلونة ولكن شخصياً أنا تركيزي منصب على ليون في الوقت الراهن".

التقارير أشارت إلى أن انضمام ديباي قد يأتي لتعويض الرحيل المحتمل للويس سواريز عن صفوف النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.