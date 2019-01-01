ميسي: دفعت ثمن انتقادي للفساد في كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات ميسي عقب فوز الأرجنتين على تشيلي في كوبا أمريكا

أكد ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، أنّ الطرد جاء متعمدًا بعد انتقاده للجنة المنظمة منذ أيام موضحًا رفضه دعم الفساد.

ميسي تحصل على أول بطاقة حمراء في مباراة رسمية بتاريخه والثانية له مع المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "لو أن الحكم منح بطاقة صفراء لنا لكانت المشكلة انتهت، لكن يبدو أنّ ما قلته بعد مباراة البرازيل كان له عواقبه".

وتابع: "لم أذهب إلى توزيع الجوائز لأنني لا أرغب أن أكون جزءًا من الفساد، إنهم لم يحترمونا في البطولة وتعمدوا إبعادنا عن النهائي".

واختتم: "الحكام والجميع في البطولة حرموا الجمهور من الاستمتاع، العرض تم إفساده".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين انتصر بهدفين لهدف ليحقق المركز الثالث على حساب تشيلي.