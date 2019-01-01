فيديو | طرد ميسي أمام تشيلي بعد شجار مع ميديل

ميسي يودع مباراة المركزين الثالث والرابع من كوبا أمريكا

تعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 40 من مباراة تشيلي في لقاء المركزين الثالث والرابع.

الأرجنتين نجحت في أول ثلث ساعة في التقدم بهدفين نظيفين وحجز المركز الثالث مؤقتًا.

وتشاجر ميديل مع ميسي بعد التحام بين الثنائي وصلت الكرة إلى ضربة مرمى.

وتحدث البرغوث مع مدافع اللاروخا مما دفع الأخير لنطحه بالرأس ليتدخل الحكم ويمنح الثنائي بطاقة حمراء.

وكان الشوط الأول شهد خروج أليكسيس سانشيز في الدقيقة 16 للإصابة.

2 - Lionel Messi ha recibido una tarjeta roja por 2ª vez en su carrera; la anterior había sido en su debut con @Argentina , en 2005, en un amistoso ante Hungría (jamás fue expulsado con @FCBarcelona_es ). Rareza. #CopaAmerica pic.twitter.com/Nif1i4phOA — OptaJavier (@OptaJavier) July 6, 2019

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها هداف الأرجنتن التاريخي على البطاقة الحمراء مع التانجو، إذ كانت أول مرة بعد ثواني من مشاركته ضد المجر وديًا في أول لقاء دولي له عام 2005.

وفي آخر 6 نسخ من كوبا أمريكا لم يحدث أن تلقى اثنين بطاقة حمراء في الشوط الأول سوى مرتين وكلاهما بين الأرجنتين وتشيلي، إذ سبقت هذه الواقعة نهائي الكوبا في 2016 بخروج ماركوس روخو ومارسيلو دياز.

الأرجنتين واجهت تشيلي مرتين في نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 دون تحقيق اللقب.