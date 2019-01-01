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فيديو | طرد ميسي أمام تشيلي بعد شجار مع ميديل

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Getty Images
ميسي يودع مباراة المركزين الثالث والرابع من كوبا أمريكا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 40 من مباراة تشيلي في لقاء المركزين الثالث والرابع.

الأرجنتين نجحت في أول ثلث ساعة في التقدم بهدفين نظيفين وحجز المركز الثالث مؤقتًا.

وتشاجر ميديل مع ميسي بعد التحام بين الثنائي وصلت الكرة إلى ضربة مرمى.

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وتحدث البرغوث مع مدافع اللاروخا مما دفع الأخير لنطحه بالرأس ليتدخل الحكم ويمنح الثنائي بطاقة حمراء.

وكان الشوط الأول شهد خروج أليكسيس سانشيز في الدقيقة 16 للإصابة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها هداف الأرجنتن التاريخي على البطاقة الحمراء مع التانجو، إذ كانت أول مرة بعد ثواني من مشاركته ضد المجر وديًا في أول لقاء دولي له عام 2005.

وفي آخر 6 نسخ من كوبا أمريكا لم يحدث أن تلقى اثنين بطاقة حمراء في الشوط الأول سوى مرتين وكلاهما بين الأرجنتين وتشيلي، إذ سبقت هذه الواقعة نهائي الكوبا في 2016 بخروج ماركوس روخو ومارسيلو دياز.

الأرجنتين واجهت تشيلي مرتين في نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 دون تحقيق اللقب.

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