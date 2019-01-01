ثلاثي برشلونة الجديد - سجل سلبي خارج الديار أوروبيًا

تعرف على السجل السلبي لميسي وسواريز وجريزمان خارج الديار في الأبطال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره سلافيا براج مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني يمتلك 4 نقاط في أول جولتين في التشامبيونزليج بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند والفوز على إنتر.

ويعاني ثلاثي البلوجرانا الهجومي من قلة الأهداف خارج الديار في دوري أبطال أوروبا سواء من ليونيل ميسي أو لويس سواريز أو حتى الوافد الجديد أنطوان جريزمان.

ميسي لم يسجل خارج "كامب نو" في الأبطال منذ نوفمبر 2018 حينما سجل في مرمى أيندهوفن الهولندي بدور المجموعات.

كما لم يحرز النادي الكتالوني أي هدف خلال الأدوار الاقصائية خارج الديار سوى أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وكان من لوك شاو بالخطأ في مرماه.

أما جريزمان فكان آخر أهدافه خارج الديار أمام باير ليفركوزن في فبراير 2017 بثمن النهائي وبعدها لم يسجل في 10 مباريات من بينها لقائي ربع ونصف النهائي في الموسم ذاته.

كما لم يحرز في دور المجموعات 2017-2018 وبعدها انتقل أتلتيكو للدوري الأوروبي ثم في الموسم الماضي فشل في التسجيل أيضًا بدور المجموعات وودع الروخي بلانكوس من ثمن النهائي أمام يوفنتوس دون أن يسجل في تورينو.

وبالنسبة لسواريز، فإن آخر أهدافه خارج "كامب نو" كانت ضد روما في "أوليمبيكو" حينما سجل في دور المجموعات 2015-2016 ليفشل بعدها في التسجيل في 19 مباراة متتالية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعاني كثيرًا خارج ملعبه أوروبيًا وبالأخص في الأدوار الإقصائية، فمنذ الفوز على أرسنال بثنائية نظيفة من توقيع ميسي في 2016 لم يسجل سوى هدفين فقط خارج ملعبه واحد من البولجا والآخر من المدافع بالخطأ في مرماه.