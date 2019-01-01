برشلونة يحتاج للخسارة من سلافيا للوصول لنهائي الأبطال!

لماذا قد تكون الخسارة من سلافيا براج خبر سعيد لبرشلونة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحل نادي برشلونة ضيفًأ على سلافيا براج مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يتقاسم الصدارة مع بوروسيا دورتموند بواقع 4 نقاط لكل فريق في أول جولتين.

ورغم أنّ النادي الكتالوني لم يواجه سلافيا ولا مرة في تاريخه لكن لديه سجل أمام الفرق التشيكية أبرزها سبارتا براج.

ومن المفارقات الغريبة أنّه في كل موسم يخسر فيه برشلونة من فريق تشيكي يصل إلى نهائي أوروبي، مرتين حقق اللقب ومرة واحدة خسر بركلات الترجيح.

وحتى أنّه حينما تعادل وصل إلى النهائي أيضًا في الأبطال ولكن خسر اللقب.

البداية كانت من موسم 1960-1961 حينما لعب ضد هراتس كرالوفه في ربع النهائي تعادل بهدف لمثله في التشيك قبل الفوز 4-0 في كامب نو. برشلونة وصل وقتها إلى نهائي دوري الأبطال وخسر من بنفيكا.

وفي 1981-1982 واجه برشلونة فريق دوكلا براج في الجولة الثانية من كأس الكؤوس الأوروبية وخسر في التشيك بهدف نظيف ولكنّه وصل إلى النهائي وقتها ليحقق اللقب على حساب ستاندر لياج.

ومع سبارتا براج خسر أول لقاء في دوري الابطال موسم 1985-1986 في كامب نو بهدف نظيف ولكنّه سبق وانتصر في التشيك 2-1 ليتأهل من الجولة الثانية ويصل الأمر إلى خوض النهائي وخسارة اللقب بركلات الترجيج أمام ستيوا بوخارست.

وحينما حقق البلوجرانا أول لقب في الأبطال على حساب سامبدوريا كان في موسم 1991-1992 لعب ضد سلافيا في دور المجموعات ليخسر بهدف نظيف خارج الديار.

الغريب أنّه في المواسم التي فاز فيها برشلونة في المواجهتين أمام فريق من التشيك وصل إلى نصف النهائي كما حدث أمام سلافيا في موسم 1999-2000 وكذلك ضد فيكتوريا بلزن في 2011-2012.

فهل تكون الهزيمة - إن حدثت - أمام سلافيا بشرة سارة لبرشلونة لرفع ذات الأذنين أو حتى الوصول إلى النهائي؟