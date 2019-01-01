هل سيلعب ميسي مع برشلونة أمام ريال بيتيس؟

اللاعب لم يتدرب اليوم مع زملائه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينتظر برشلونة بفارغ الصبر شفاء نجمه ليونيل ميسي وعودته للعب لدعم هجومه الذي تضرر كثيرًا بفعل الإصابات، بعد إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وفيما كان من المقرر عودة النجم الأرجنتيني للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، غاب عنها وتدرب وحيدًا ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في 5 أغسطس الماضي.

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وبينما أثار هذا الغياب الشكوك حول قدرته التواجد خلال مواجهة ريال بيتيس يوم الأحد على ملعب كامب نو، أشارت مصادر خاصة لجول أن ميسي سيكون قادرًا على خوض اللقاء.

وأضافت أن الساعات القليلة القادمة وتحديًدًا مران البارسا صباح الأربعاء سيشهد تواجد ميسي مع المجموعة، وسيتدرب مجددًا مساء نفس اليوم مما قد يرفع عدد حصصه التدريبية مع زملائه قبل المباراة إلى خمسة وهو ما سيجعله جاهزًا لمواجهة الضيف الأندلسي.

ودون شك، تمثل عودة ميسي أخبارًا سعيدة جدًا للمدرب إرنيستو فالفيردي الذي افتتح الموسم بأسوأ طريقة ممكنة حين خسر أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد.